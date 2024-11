Mercato : Il signe à l’OM… pour 10 ans ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé conseiller sportif de l’OM il y a un an pour épauler Pablo Longoria après le départ de Javier Ribalta, Medhi Benatia a effectué un travail très remarqué à Marseille, notamment sur le mercato. Visiblement très épanoui à Marseille, il ne cache pas qu’il s’y verrait bien même pour les 10 prochaines années.

Benatia évoque son avenir

« Je vais prolonger alors que je suis en fin de contrat ? Si je dois continuer à travailler, je n’ai pas besoin de parler de contrat. Je suis là pour travailler, être au service du président, du coach, pour attirer les meilleurs joueurs. Tu crois que je pense à mon contrat en ce moment… Je pense à Lens, à trouver les solutions. Ce que je veux c’est travailler tranquillement », promet le conseiller sportif de l’OM au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant d’en rajouter une couche.

«Je travaille comme si j’allais rester 10 ans»

« Je travaille comme si j’allais rester 10 ans. (…) Je travaille tous les jours comme si j’allais rester 10 ans. Ce que je veux dire, c’est que je ne serais jamais un problème pour l’OM. Le jour où je dois partir, c’est merci au revoir, je n’ai besoin de rien. Je veux seulement aider ce club à grandir. Je vis comme ça », ajoute Medhi Benatia.