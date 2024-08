Mercato : Il quitte l'OM et fait déjà une annonce

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison en prêt à l'OM en 2021-2022, Pau Lopez a fini par être recruté par le club. Le gardien espagnol avait poussé Steve Mandanda sur le banc et désormais, c'est lui qui a été poussé à partir. Comme il ne rentre plus dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi, son départ était attendu cet été. La semaine dernière, il a signé au Girona FC, dans sa ville natale.

Ancien gardien de l'AS Roma, Pau Lopez a pris la décision de revenir en Espagne, là où tout a commencé pour lui. Le catalan vient de passer 3 saisons pleines à l'OM et après avoir été proche d'un retour en Italie, il a signé à Gérone pour un prêt avec une option d'achat de 6,5M€. En conférence de presse, il a expliqué ce choix.

« Personne ne m’a promis d’être titulaire »

Très heureux de revenir jouer dans le club de la ville de sa naissance, Pau Lopez a vraiment insisté sur ce point-là. « Revenir à la maison c’est toujours beau. Je veux partager ça avec les gens de Girona. Mais personne ne m’a promis d’être titulaire. Le coach décidera. Je suis content et je viens pour apporter et profiter d’une expérience unique » a-t-il expliqué.

Un feuilleton terminé

A 29 ans, Pau Lopez part donc vers une nouvelle aventure après des derniers mois difficiles à l'OM concernant son avenir. « J’ai senti que le club a fait beaucoup d’effort et m’a montré beaucoup d’affection. Maintenant je dois leur rendre la confiance. L’été a été compliqué pour moi et au final je me retrouve dans cette belle situation. J’ai pris des renseignements auprès de David Lopez (défenseur de Girona, NDLR) et la décision a été facile » poursuit-il.