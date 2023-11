Mercato : Il dénonce une erreur à 8M€ de l'OM !

Hugo Chirossel

Alors qu’il y a été formé, Lucas Perrin a définitivement quitté l’OM lors de l’été 2022. Après y avoir passé un an en prêt, le défenseur central âgé de 25 ans a été transféré à Strasbourg. Une erreur pour Eric Di Meco. Ce dernier n’est pas vraiment convaincu par les performances de Leonardo Balerdi et estime que les Olympiens auraient mieux fait de conserver Perrin.

« C’est un mystère du football pour moi . » Dans le Super Moscato Show sur RMC , Eric Di Meco n’a pas mâché ses mots envers Leonardo Balerdi. L’ancien défenseur de l’OM ne comprend pas que l’Argentin soit systématiquement aligné, peu importe les entraîneurs sur le banc marseillais.

Laisser filer Perrin, une erreur de l’OM ?

Pour Eric Di Meco, Leonardo Balerdi n’est pas meilleur que Lucas Perrin, formé à l’OM et transféré définitivement à Strasbourg lors de l’été 2022. Il estime que les dirigeants marseillais auraient mieux fait de conserver le défenseur de 25 ans, qui retrouvera justement son ancien club samedi.

«Il a le même profil et le même niveau»