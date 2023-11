C’est confirmé, l’OM peut foncer sur un coup à 0€

Axel Cornic

Après l’avoir raté lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille pourrait avoir une nouvelle occasion avec Daichi Kamada. Le milieu de terrain a rejoint la Lazio il y a seulement quelques mois et il ne semble pas vraiment être heureux, avec un départ qui pourrait donc se préciser dans les prochains mois.

Il aurait pu être le successeur de Mattéo Guendouzi à l’OM. Finalement, Daichi Kamada joue aux côtés du Français à la Lazio, qu’il a préféré rejoindre lors du dernier mercato. Mais la vie romaine ne semble pas vraiment plaire à l’international japonais de 27 ans…

L’OM n’a pas oublié Kamada

En effet, il est peu utilisé par Maurizio Sarri et ses récents pépins physiques ne l’ont pas franchement aidé. Une situation qui semble avoir alerté Pablo Longoria ! D’après les informations de Il Messaggero , le président de l’OM aurait récemment approché la Lazio pour se renseigner au sujet de l’ancien joueur de Francfort.

Un départ libre de la Lazio ?

Pour le moment, cette piste ne devrait pas se développer, mais un indice a été lâché par la presse italienne concerne le long terme. Car le contrat de Kamada se termine en juin prochain et il ne peut être prolongé que par le biais d’une clause bilatérale, avec les deux parties qui doivent donc être d’accord. Or, Il tempo nous apprend ce vendredi que le joueur n’aurait aucune intention de le faire et devrait donc se libérer en juin.