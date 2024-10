Mercato : Il annonce un accord avec le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre en provenance de l’Inter Milan durant l’été 2022, Milan Skriniar ne semble pas avoir le profil pour s’imposer dans le système de Luis Enrique. C’est la raison pour laquelle l’international slovaque aurait pu partir cet été, mais il n’a pas trouvé de porte de sortie. Ainsi, Skriniar révèle avoir trouvé un accord avec le PSG en toute fin de mercato afin de rester.

Cet été, Milan Skriniar a largement fait parler. Et pour cause, il a été poussé au départ par le PSG après une première saison délicate. Son profil ne semble pas correspondre à ce que recherche Luis Enrique, mais aucune porte de sortie n'a été trouvé durant le mercato estival. Par conséquent, Skriniar est resté mais il joue très peu. Une situation sur laquelle il s'est prononcé.

«Je serais heureux si j'avais plus d'opportunités»

« Mentalement, je vais bien. Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c'est mon travail à l'entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J'essaie d'être dans la meilleure forme possible. Non, l'entraîneur ne discute pas de ce genre de choses. Je serais heureux si j'avais plus d'opportunités. Je respecte ses décisions, c'est lui qui décide de la composition de l'équipe. Je ne peux pas l'influencer », lâche le défenseur central en conférence de presse, avant de revenir plus précisément sur son mercato estival, révélant notamment qu’il aurait pu être prêté.

«Nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il valait mieux que je reste»

« Il y avait de nombreuses options. Ils m'ont informé que je ne serai pas aussi utilisé que la saison dernière. C’était en fin de mercato, donc c’était surtout pour des prêts. Mais je n'étais pas dans la phase finale de négociations avec des clubs. Finalement, lors d'une réunion avec la direction du club et l'entraîneur, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il valait mieux que je reste et que je me batte pour saisir ma chance. Je suis heureux d'être à Paris, mais je regrette de ne pas avoir plus de minutes. Je vois à l'entraînement que je peux rivaliser avec mes coéquipiers en termes de qualité. Nous avons un super groupe et je les encourage. J'ai eu ma chance, je l'ai saisie, comme l'a dit l'entraîneur. J'ai déjà été dans cette situation par le passé et je m'en suis toujours sorti avec succès. Je pense que ce sera encore le cas aujourd'hui », ajoute Milan Skriniar, rapporté par CulturePSG.