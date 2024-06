Mercato : Il annonce le premier transfert de l'été au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En partance pour Paris, Matvey Safonov est interdit de quitter la Russie. Le portier du Krasnodar doit 640 000€ à son ex-femme, une somme qui n'a toujours pas été versée. L'affaire a été portée devant la justice, mais elle ne devrait aucunement remettre en cause son transfert au PSG cet été.

Matvey Safonov était bien parti pour devenir la première recrue estivale du PSG. Le club parisien l'avait accueilli dans ses locaux, il y a quelques jours, pour qu'il puisse passer sa visite médicale et ainsi annoncer son transfert dès l'ouverture du mercato. Mais l'opération a été repoussée. En cause ? Le différend de Safonov avec son ex-femme. Le portier du Krasnodar ne lui a toujours pas versé de pension alimentaire. Au total, le gardien doit s’acquitter d'une somme de 640 000€ pour pouvoir quitter la Russie. Questionné sur cette affaire, l'avocat de son ex-femme semble déterminé à obtenir son dû. « La famille d'Anastasia recherche un avocat en France pour y poursuivre les procédures judiciaires. Nous ferons appel à la commission sur le conflit des enfants, créée par la Russie et la France. Son transfert au PSG ne signifie pas qu'il ne devra pas se conformer aux lois françaises obligeant le père à subvenir aux besoins de l'enfant » a déclaré Maxim Shilov ce lundi.

Le transfert ne sera pas remis en cause

Mais selon l'avocate Anna Antseliovich, cette procédure ne devrait aucunement remettre en question le transfert de Safonov au PSG. « La présence d'une procédure contre Safonov n'affectera en rien son transfert. Aucun contrôle n’est effectué sur le terrain de sport. Le type de contrôles effectués dépend individuellement de chaque club, mais aucun document réglementaire n'interdit de conclure un accord avec un tel joueu r » a confié la membre de l'agence juridique Clever Consult dans des propos rapportés par Sports.ru.

« Le contrat avec le PSG sera signé »