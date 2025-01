Mercato : Il annonce en direct la condition pour signer au FC Nantes

Amadou Diawara

Ce mercredi, Anthony Lopes s'est engagé pour une durée de six mois, plus deux années en option, avec le FC Nantes. Présenté face à la presse ce jeudi, le gardien portugais de 34 ans a révélé que sa prolongation de contrat chez les Canaris était conditionnée à un maintien en Ligue 1.

Alors que Lucas Perri est passé devant lui dans la hiérarchie des gardiens de but de l'OL, Anthony Lopes a fait ses valises cet hiver. En effet, le FC Nantes a officialisé la signature du portier de 34 ans ce mercredi. Anthony Lopes ayant signé un contrat de six mois, plus deux années en option. Présenté face à la presse ce jeudi, l'international portugais a avoué que l'activation de sa clause dépendait du maintien des Canaris.

«Je viens en mission» pour le maintien

« Vous vous êtes engagé pour six mois avec une option jusqu'en 2027. C'est conditionné à quoi ? Tout simplement le maintien. Je viens en mission pour aider Nantes à l'obtenir le plus rapidement possible. Le maintien, on l'a joué aussi à Lyon, je vais m'appuyer sur ce que ça implique comme ingrédients, c'est une approche de match différente, c'est être plus agressif dans pas mal de domaines, être forts mentalement », a confié Anthony Lopes, avant d'en rajouter une couche.

«Je viens d'abord pour enchaîner»

« Si je viens aussi installer votre tempérament de leader ? On en a discuté, mais le FC Nantes attend surtout que je sois performant, ce que je veux à tout prix. Après, j'ai un leadership naturel, donc je le ferai avec grand plaisir, mais je viens d'abord pour enchaîner, travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes », a conclu Anthony Lopes, le nouveau numéro 16 du FC Nantes. Reste à savoir si les Canaris d'Antoine Kombouaré seront toujours en Ligue 1 la saison prochaine.