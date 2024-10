Mercato : Fiasco total, l’OM va refaire le coup !

Arnaud De Kanel

L'OM continue de perdre des éléments. Miné par les blessures depuis le début de la saison, le club phocéen a perdu Valentin Carboni pour toute la saison durant cette coupure internationale. L'Argentin, qui n'aura disputé que 100 minutes à Marseille, va donc suivre le même chemin que son compatriote Joaquin Correa, non-retenu par les dirigeants et renvoyé à l'Inter Milan.

Les problèmes s'enchainent pour Roberto De Zerbi. Malgré un recrutement XXL, le coach de l'OM n'a jamais pu compter sur un effectif au complet depuis le début de la saison. D'ailleurs, il devra faire sans Valentin Carboni jusqu'à la fin de cet exercice 2024-2025.

C'est terminé pour Carboni

Pas vraiment fan d'Amine Harit, Roberto De Zerbi misait sur Ismaël Koné et Valentin Carboni pour occuper le poste de numéro 10. Or, le Canadien s'est blessé avant la trêve tandis que l'Argentin a été touché alors qu'il était avec l'Argentine. Sa saison serait d'ailleurs dores et déjà terminée puisqu'il souffre d'une grosse blessure. « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », précisait l'OM dans un communiqué.

Un destin à la Correa pour Carboni

La presse italienne indique que le club phocéen souhaiterait casser le prêt de Valentin Carboni. L'Argentin devrait donc revenir à l'Inter Milan et voir son option achat ne pas être levée. Cette situation n'est pas sans rappeler celle de Joaquin Correa, Argentin comme lui et qui n'était pas resté à l'OM malgré une option d'achat avant de revenir à l'Inter cet été. L'attaquant était également passé à côté de son aventure dans la cité phocéenne, comme Carboni qui n'aura disputé que 100 minutes.