Mercato : Fiasco au PSG, la presse italienne balance le coupable

Axel Cornic

Le mercato estival vient à peine d’ouvrir ses portes et le Paris Saint-Germain aurait déjà essuyé un échec cuisant. Considéré comme la grande priorité en attaque, Khvicha Kvaratskhelia ne devrait pas rejoindre le club parisien dans les prochaines mois, puisque la presse italienne annonce une possible prolongation avec le Napoli. Et un homme se cacherait derrière tout ça…

Cette intersaison est cruciale pour le PSG, qui va devoir construire les bases d’un nouveau cycle après le départ de Kylian Mbappé. Et cela aurait bien pu débuter par Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien qui a explosé au Napoli et qui semble beaucoup plaire à Luis Campos tout comme au président Nasser Al-Khelaïfi.

EXCLU @le10sport : Sauf retournement de situation, Ethan Mbappé ne signera pas au LOSC▶️ Départ du PSG confirmé, annonce officieuse en interne▶️ Malgré l'offensive lilloise, le dossier s'éloigne fortement des Dogueshttps://t.co/SEMJBVjHxX — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 11, 2024

Kvaratskhelia pourrait prolonger au Napoli

Ce dossier semble s’être grandement compromis récemment, puisque plusieurs médias italien ont annoncé une prolongation quasiment acté pour Kvaratskhelia, qui aurait donc refusé celle du PSG. A en croire les dernières indiscrétions, les Parisiens lui proposaient 7,5M€ sur cinq ans, alors que le Napoli viserait plutôt entre 4 et 5M€ par an.

Grâce à Antonio Conte ?