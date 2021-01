Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Raymond Domenech va frapper fort cet hiver !

Publié le 4 janvier 2021 à 1h30 par B.C.

16e de Ligue 1, le FC Nantes de Raymond Domenech devrait se montrer assez actif durant le mercato hivernal pour tenter de se relancer.

C’est une décision qui en a étonné plus d’un. Après s’être séparé de Christian Gourcuff, Waldemar Kita a choisi Raymond Domenech pour le poste d’entraîneur du FC Nantes, de quoi faire enrager les supporters du club, très globalement insatisfaits de ce choix. 10 ans après le fiasco de Knysna avec l’équipe de France, l’ancien sélectionneur des Bleus se lance donc dans une mission périlleuse avec Nantes, 16e de Ligue 1. Raymond Domenech a tenu sa première conférence de presse ce jeudi, l’occasion pour lui d’évoquer déjà le mercato hivernal qui s'annonce crucial : « Il est possible que ça bouge, mais pas à n'importe quel prix. Je veux faire un vrai bilan ici avec les forces en présence », avait-il confié.

Défense, milieu, attaque… Du changement à chaque ligne à Nantes ?