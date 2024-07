Mercato - FC Nantes : Kombouaré veut boucler un deal en Ligue 1

Arnaud De Kanel

Le FC Nantes a fait une petite folie en début de mercato pour s’offrir Matthis Abline contre un montant record de 10M€. Les Canaris cherchent désormais à se renforcer au milieu de terrain où Antoine Kombouaré est séduit par le profil d’un joueur de Ligue 1. Il s’agit de Johann Lepenant sur qui l’OL ne compte plus.

Le mercato estival a débuté timidement du côté du FC Nantes. Matthis Abline et Tino Kadewere sont les deux seules recrues pour le moment. Cette situation n’inquiète pourtant pas Antoine Kombouaré.

Transferts : Le FC Nantes refuse une offre XXL ! https://t.co/Szd7rzwFkE pic.twitter.com/12uDeS5IIT — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Kombouaré confiant pour la suite du mercato

« Non, je ne suis pas inquiet car ceux qui sont supposés partir sont toujours là. On sait qu’on doit faire attention à nos dépenses, on ne doit pas se tromper donc on prend le temps. Ça ne sert à rien d’empiler. Aujourd’hui, on a un groupe important et compétitif. Si on doit partir avec cette équipe, je n’ai pas d’inquiétude. Le mercato finit début septembre, des joueurs pourront arriver et partir alors que le championnat aura déjà commencé », a lâché l’entraineur du FC Nantes à Ouest-France. Le Kanak aimerait d’ailleurs recruter Johann Lepenant.

Le FC Nantes veut Lepenant

D’après les informations de L’Equipe, le FC Nantes aurait même proposé un porte avec option d’achat à l’OL pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain. Pour l’heure, les Gones n’ont pas donné suite et les Canaris ont prévu de repasser à l’action dans les jours à venir.