Mercato : Transfert historique au FC Nantes !

Arnaud De Kanel

En quête d’un attaquant, le FC Nantes a préféré misé sur une valeur sure en recrutant définitivement Matthis Abline. Acheté pour 10M€ au Stade Rennais, le natif d’Angers est devenu le joueur le plus cher de l’histoire des Canaris, dépassant ainsi Anthony Limbombe.

Pas de place au pari du côté du FC Nantes. Après avoir à nouveau flirté avec la relégation, les Canaris ont besoin de s’appuyer sur des valeurs sures. Auteur d’une belle deuxième partie de saison, Matthis Abline a donc été recruté pour 10M€. Un transfert historique pour le FC Nantes.

Abline, recrue la plus chère de l'histoire

Matthis Abline est donc devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club nantais. Il devance Anthony Limbombe qui avait été acheté pour plus de 8M€ en 2018. « J'ai d'abord profité de mes vacances, j'ai ensuite eu des discussions avec mon entourage. Puis il y a eu cet accord qui arrangeait tout le monde donc c'est top. J'avais à cœur de continuer ce que j'ai commencé à faire. Je n'ai pas fini mon chemin ici. Ça s'est fait assez vite. J'avais à cœur de commencer la saison en étant là à la prépa, de revenir donc tout s'est bien passé. Je suis encore un jeune joueur et, pour ma progression, je me suis dit qu'il fallait que je continue ici », a expliqué Matthis Abline pour L’Equipe. Antoine Kombouaré a de son côté salué l’effort financier de Waldemar Kita.

«Il faut remercier le président d’avoir mis la main dans la poche»

« C’était une vraie volonté de l'avoir avec nous. Il faut remercier le président d’avoir mis la main dans la poche. Matthis a de la maturité, il a passé un cap.Il est devenu un joueur impactant, mais le plus dur sera de confirmer », a déclaré le Kanak au sujet du transfert de Matthis Abline. L’été s’annonce encore mouvementé au FC Nantes puisque de nombreux cadres sont en instance de départ. Reste à voir si en les remplaçant les Canaris casseront à nouveau leur tirelire comme ils ont pu le faire pour signer Abline.