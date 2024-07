Transferts - FC Nantes : Antoine Kombouaré annonce la couleur pour le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu en amical par Hambourg (4-2) ce samedi, Antoine Kombouaré ne sait pas encore à quoi ressemblera son équipe cette saison, alors que du mouvement est attendu au FC Nantes. Une situation qui n’inquiète pas l’entraîneur kanak, confiant pour la suite du mercato estival comme il l’a confié à Ouest-France.

Antoine Kombouaré l’avait annoncé, du changement est attendu au FC Nantes au cours de ce mercato estival. Moussa Sissoko s’est d’ores et déjà engagé avec Watford après la fin de son contrat, et d’autres départs se préparent avec Pedro Chirivella, Alban Lafont, Douglas Augusto ou encore Mostafa Mohamed. Des dossiers qui tardent pour l’heure à avancer, et qui empêchent les Nantais d’avancer dans leur recrutement, une situation qui n’inquiète pas Antoine Kombouaré.

« On sait qu’on doit faire attention à nos dépenses »

« Non, je ne suis pas inquiet car ceux qui sont supposés partir sont toujours là, a confié l’entraîneur du FC Nantes à Ouest-France. On sait qu’on doit faire attention à nos dépenses, on ne doit pas se tromper donc on prend le temps. Ça ne sert à rien d’empiler. Aujourd’hui, on a un groupe important et compétitif. Si on doit partir avec cette équipe, je n’ai pas d’inquiétude. Le mercato finit début septembre, des joueurs pourront arriver et partir alors que le championnat aura déjà commencé. »

« Il y a encore pas mal d’incertitudes par rapport à d’éventuels départs et des possibles arrivées »

Antoine Kombouaré se montre également rassurant malgré la défaite de son équipe contre Hambourg (4-2) ce samedi en conclusion d’un stage de préparation jugé « très intéressant » par l’entraîneur : « On a monté d’un cran sur le plan physique et en termes de charge de travail. Ça travaille, ça monte en intensité, après il y a encore pas mal d’incertitudes par rapport à d’éventuels départs et des possibles arrivées. »