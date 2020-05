Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita aurait bouclé un renfort à 5M€ !

Publié le 25 mai 2020 à 16h25 par B.C.

Auteur d'une saison satisfaisante avec le FC Nantes, Moses Simon se serait définitivement engagé en faveur des Canaris.