Mercato : Dortmund fait ses adieux à Haaland !

Publié le 14 mai 2022 à 17h04 par La rédaction mis à jour le 14 mai 2022 à 17h06

En marge de la rencontre de Bundesliga face au Hertha Berlin, le Borussia Dortmund a tenu à salue Erling Haaland, qui rejoindra Manchester City à l’intersaison.

Son avenir a été l’un des gros sujets de la saison, mais on sait désormais qu’il ne rejoindra ni le FC Barcelone ni le Paris Saint-Germain, mais plutôt Manchester City. L’annonce officielle est tombée tout récemment et ce samedi, Erling Haaland a disputé son tout dernier match avec le Borussia Dortmund. Les supporters et les dirigeants Borussen n’ont pas voulu laisser s’échapper l’occasion de lui rendre un petit hommage et le Norvégien a donc eu doit à une standing ovation de la part du Signal Iduna Park, ainsi que d'une affiche avec écrit « Merci Haaland ».