Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point d'Ancelotti sur l'avenir de Marcelo !

Publié le 14 mai 2022 à 16h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marcelo devrait prendre le large cet été. Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a fait passer un message clair sur l'avenir de son latéral gauche brésilien.

Arrivé au Real Madrid en janvier 2007, Marcelo devrait prendre le large après plus de 15 ans de bons et loyaux services. En fin de contrat le 30 juin, le vétéran brésilien de 34 ans ne devrait pas être prolongé par la direction merengue. Mais à en croire Telemadrid , Florentino Pérez pourrait tout de même garder Marcelo au Real Madrid, mais au sein de son organigramme. Et en attendant de savoir si le défenseur brésilien décidera de mettre un terme à sa carrière ou non cet été, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur son avenir à la Maison-Blanche .

«Après la finale, nous parlerons de la situation de Marcelo»