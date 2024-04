Mercato : Deux pépites vont signer à l’OM ?

Arnaud De Kanel

Ces derniers temps, si l'on a souvent reproché à l'OM son manque de réussite dans la promotion des talents issus de son centre de formation, il semblerait que les choses évoluent favorablement. En effet, les équipes de jeunes de Marseille ont réalisé des performances remarquables récemment. Les Olympiens se sont notamment hissés en demi-finale de la prestigieuse Coupe Gambardella, un exploit qui n'est pas passé inaperçu. Fort de ces succès, le club phocéen ambitionne de franchir une nouvelle étape en offrant leur premier contrat professionnel à deux de ses jeunes espoirs.

À Marseille, la question récurrente du centre de formation continue de susciter des débats. L'OM éprouve depuis longtemps des difficultés à promouvoir et à faire éclore ses jeunes talents au sein de l'équipe première. Cependant, malgré ce constat persistant, des lueurs d'espoir semblent émerger, portées par les récents succès des équipes de jeunes du club.



Mercato : L'OM veut boucler un transfert au RC Lens https://t.co/UeWR5KMRED pic.twitter.com/SA554Mzhz1 — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Le centre de formation de l'OM se porte mieux

Les jeunes espoirs de l'OM continuent de briller sur la scène nationale. Après le sacre des U17 en tant que champions de France la saison dernière, et malgré l'élimination en demi-finale des U19, le club phocéen maintient le cap cette année encore. Les différentes catégories de jeunes affichent une belle dynamique, occupant actuellement les premières places de leur division respective. Cette saison, l'équipe des moins de 19 ans a atteint les demi-finales de la Coupe Gambardella. Le week-end dernier, les jeunes Marseillais ont réalisé un exploit en s'imposant face à Rennes sur le score de 2-1. Cette victoire les propulse ainsi vers le prochain tour, où ils affronteront Reims dans un duel décisif. Une opportunité pour ces talents en herbe de continuer à faire briller les couleurs de l'OM et de confirmer leur statut parmi les meilleures équipes de jeunes en France. Plusieurs talents sortent du lot et l'OM semble prêt à leur offrir un contrat pro.

Bakola et Sellami, les deux nouvelles priorités