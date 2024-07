Mercato : Deux pépites vont signer à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’objectif est de remanier l’effectif afin qu’il corresponde aux demandes de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, l’OM cherche également à s’attacher les services de jeunes joueurs en devenir. En ce sens, Alexis Koum est récemment arrivé en provenance de l’AJ Auxerre, et il pourrait bientôt être suivi de deux joueurs de Sochaux.

Dans le sens des arrivées, l’OM a entamé son mercato estival par celles d’Ismaël Koné (Watford) et de Lilian Brassier (Brest). Mais il y a un autre joueur qui a été recruté par Marseille cet été, Alexi Koum. Âgé de 18 ans, le latéral gauche a quitté l’AJ Auxerre et a signé un contrat de trois ans avec l’OM.

Deux joueurs de Sochaux se rapprochent de l’OM

À la recherche de joueurs à forts potentiels en post-formation, l’OM pourrait recruter deux autres joueurs qui appartiennent à un club de National. Après avoir débauché Alexi Koum à l’AJ Auxerre, c’est désormais du côté de Sochaux que la direction olympienne pourrait poursuivre en ce sens.

Issanga et Vaz bientôt à l’OM ?

En effet, d’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Sochaux serait sur le point de vendre deux de ses joueurs à l’OM. Il s’agirait du milieu de terrain Alexandre Issanga et de l’attaquant Robinio Vaz. Deux joueurs âgés de 17 ans et internationaux U17 avec l’équipe de France.

Greenwood se rapproche de l’OM

Dans le même temps, le dossier prioritaire de la direction olympienne se nomme Mason Greenwood. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’OM a formulé une offre de 30M€ à Manchester United afin de s’attacher les services de l’ailier âgé de 22 ans, à qui il ne reste qu’un an de contrat. Les Red Devils devraient bénéficier d’un pourcentage à la revente compris entre 40 et 50%. Les négociations vont dans le bon sens et Mason Greenwood pourrait être la troisième recrue estivale de l’OM.