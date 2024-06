Mercato : Première signature imminente à l’OM

La rédaction

Du côté de l’OM, tous les yeux sont actuellement rivés sur le banc de touche. Les supporters phocéens attendent toujours de voir qui remplacera Jean-Louis Gasset, et la piste Sérgio Conceição semble prendre de l’ampleur ces derniers jours. Si il débarque, le technicien portugais pourrait compter sur un nouvel espoir : Alexi Koum.

Après une saison chaotique, l’OM s’apprête probablement à vivre un sacré ravalement de façade cet été. Plusieurs départs devraient avoir lieu, mais c’est au niveau des arrivées que les supporters ont de grandes attentes. Un premier élément devrait intégrer l’effectif marseillais dans les jours qui viennent, en la personne d’Alexi Koum.

Le jeune Alexi Boul signe pour trois ans

D’après les informations du Parisien , l’OM vient de s’offrir Alexi Koum, jeune joueur de 18 ans de l’AJ Auxerre. Le latéral gauche n’intégrera pas directement l’équipe première selon le journal, puisque devrait évoluer d’abord sous les ordres de Jean-Pierre Papin en National 3.

Sérgio Conceição bientôt à l’OM ?

L’OM va peut-être pouvoir réellement débuter son mercato dans les prochains jours. Après de nombreuses semaines de galère, les Phocéens semblent voir Sérgio Conceição se rapprocher de plus en plus du Vélodrome. L’occasion de commencer à former l’équipe qui défendra les couleurs phocéennes la saison prochaine.