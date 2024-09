Mercato : Déjà un problème avec ce crack de l’OM ?

Axel Cornic

Fortement voulu par Roberto De Zerbi, Valentin Carboni est arrivé à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec une option d’achat à 35M€. Un très joli coup, puisque l’Argentin est considéré comme l’un des plus grands espoirs de Serie A, mais du côté de l’Inter on ne semble pas vraiment être satisfait pour le moment.

Parmi les révélations du championnat italien la saison dernière avec son prêt à Monza, Valentin Carboni a décidé de poursuivre son apprentissage dans le sud de la France. Pour le moment, le milieu offensif de 19 ans n’a pourtant pas fait grosse impression à l’OM, avec aucune titularisation offerte par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison en Ligue 1.

Des débuts timides pour Carboni

Absent lors du premier match de la saison face au Stade Brestois (1-5), Carboni était remplaçant lors des deux suivants avec une dizaine de minutes contre le Stade de Reims (2-2), puis un peu plus d’une vingtaine lors de la dernière journée de Ligue 1 face au TFC (1-3). Au total ce sont 36 minutes de jeu, avec le joueur qui semble souffrir de la comparaison avec Amine Harit, que l’on annonçait pourtant sur le départ il y a seulement quelques semaines.

L’Inter s’attendait à le voir jouer plus à l’OM

D’après les informations de Calciomercato.com, le bilan du prêt de Valentin Carboni ne satisferait pas vraiment son club de l'Inter, qui espérait le voir jouer plus. Pour rappel, l’international argentin possède une option d’achat à 35M€, ce qui avec le prix de son prêt payant pourrait faire de lui la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Pour le moment c’est mal parti, mais la saison est longue et beaucoup de choses pourraient encore changer à Marseille, en commençant par le derby face à l’OGC Nice du 14 septembre prochain.