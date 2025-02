Mercato : Débarquée à l'OM, une recrue choque !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À son arrivée il y a désormais un an, Quentin Merlin a pu compter sur les précieux conseils d’un joueur qui avait lui aussi quitté le FC Nantes pour s’engager avec l’OM, Valentin Rongier. Le latéral gauche âgé 22 ans s’inspire de l’éthique de travail et de l’investissement de son coéquipier au quotidien, mais celui qui l’impressionne le plus est Neal Maupay.

S’il n’avait rien connu d’autre que le FC Nantes avant son transfert en janvier 2024, Quentin Merlin a retrouvé plusieurs anciens Canaris à l’OM. C’est le cas de Jordan Veretout, parti depuis à l’OL, et surtout de Valentin Rongier, qui a beaucoup compté dans son adaptation à Marseille.

« Val m'a donné beaucoup de conseils sur l'adaptation »

« Val (Rongier) m'a donné beaucoup de conseils sur l'adaptation. Quand je suis arrivé, il était blessé et il était quand même là pour le groupe. Sa force mentale était impressionnante, il demandait toujours à bosser. C'est une personne en or. Je prends exemple sur la méthodologie, ce que les cadres font avant la séance en venant plus tôt », a confié Quentin Merlin, dans un entretien accordé à L'Équipe.

« Celui qui me choque le plus, c'est Neal »

Mais depuis qu’il est arrivé en provenance d’Everton l’été dernier, celui qui l’impressionne le plus à l’OM est Neal Maupay : « Celui qui me choque le plus, c'est Neal (Maupay), très assidu sur son travail, à la minute près. Il sait ce qu'il doit faire tous les jours. »