Mercato : Deal à 36M€, nouvelle recrue imminente pour l’OM ?

Avec Pierre-Emile Højbjerg, l’OM a bouclé sa 4ème recrue de ce mercato estival. Mais ce total ne va pas rester bloqué à ce chiffre et voilà qu’il serait sur le point de passer à 5. Le prochain renfort serait imminent pour Roberto De Zerbi. Cela fait maintenant un moment que Pablo Longoria et Mehdi Benatia négocient avec l’Inter Milan pour Valentin Carboni. Un dossier qui est sur le point d’arriver à une fin positive.

Parmi les 4 recrues de l’OM dans ce mercato estivale, on retrouve notamment 2 recrues au milieu de terrain avec Ismaël Koné et Pierre-Emile Højbjerg. Du sang neuf pour l’entrejeu de Roberto De Zerbi, mais ce n’est pas terminé visiblement. En effet, Marseille avait coché depuis un moment le nom de Valentin Carboni. Si les négociations avec l’Inter Milan n’ont pas été simples au début, l’OM toucherait finalement au but.

Officiel - OM : Jonathan Clauss justifie son transfert https://t.co/8zgUq0vxs0 pic.twitter.com/qiqPxPOjuf — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

Carboni arrive à l’OM ?

A en croire les informations de Footmercato, Valentin Carboni serait en passe de devenir un nouveau joueur de l’OM. Alors que l’Inter Milan réclamait initialement un transfert de 35M€, un accord pourrait finalement être trouvé pour un prêt avec option d’achat du milieu de terrain argentin. Fabrizio Romano l’a ensuite confirmé, Carboni est bel et bien proche de l’OM et pour ce qui est de l’option d’achat, elle serait de 36M€.

Une clause de rachat en négociation

Le journaliste italien a dévoilé un autre détail des négociations entre l’OM et l’Inter Milan pour Valentin Carboni. En plus de l’option d’achat, les dernières discussions entre les deux clubs porteraient également sur la présence d’une clause de rachat pour l’Inter Milan. A suivre…