Mercato : De Zerbi l’a écarté, transfert inévitable à l’OM ?

Roberto De Zerbi a débarqué à l’OM ces dernières semaines avec la volonté de remettre la locomotive marseillaise sur les bons rails après une saison au cours de laquelle l’Olympique de Marseille n’a pas décroché de place pour une des trois compétitions européennes. Une refonte d’effectif est programmée et Chancel Mbemba connaîtrait déjà son sort…

Le mercato estival a repris ses droits le 10 juin dernier dans l’hexagone. Et depuis cette date, l’Olympique de Marseille a injecté du sang neuf à trois reprises dans ses rangs. À commencer par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi qui a paraphé un contrat le liant au club phocéen jusqu’en juin 2027. Et deux autres recrues ont suivi : le défenseur central Lilian Brassier et le milieu axial Ismaël Koné.

Mercato - OM : Une solution est trouvée pour ce transfert https://t.co/u1IO65wz4X pic.twitter.com/etCp7hO9r7 — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

L’OM a dressé une liste de partants pour le mercato ?

Et maintenant ? Les dossiers Mason Greenwood, Steven Bergwin ou encore Eddie Nketiah animent l’actualité mercato de l’OM, pour ne citer qu’eux. Toutefois, dans le sens des départs, il va y avoir du mouvement puisque selon La Provence, Pau Lopez, Jonathan Clauss, Samuel Gigot et bien d’autres bénéficieraient d’un bon de sortie. Parmi les autres figurerait le nom de Chancel Mbemba.

Mbemba, plus invité aux séances tactiques de De Zerbi ?

Si l’on en croit La Provence, le défenseur central congolais de 29 ans va entrer dans sa dernière année de contrat. Néanmoins, il ne devrait pas l’honorer. Et pour cause, Roberto De Zerbi n’inclurait même plus Chancel Mbemba dans ses séances tactiques depuis la reprise de l’entraînement à la Commanderie. Et cette attitude du technicien italien n’est pas anodine.

L’OM compte sur l’Arabie saoudite pour Mbemba

La Provence affirme en outre que le projet du comité directeur de l’OM présidé par Pablo Longoria serait de se séparer de Chancel Mbemba avant la clôture du mercato le 30 août prochain. L’Olympique de Marseille compterait sur l’Arabie saoudite pour mener à bien ce transfert tant espéré dans la cité phocéenne. Le feuilleton Mbemba risque de monopoliser les attentions des dirigeants marseillais prochainement.