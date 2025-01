Mercato : Cristiano Ronaldo choisi, le PSG va enrager ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désireux de renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs, le PSG aurait coché le nom de Jhon Duran. Âgé de 21 ans, le natif de Medellin est également convoité par Al-Nassr où évolue un certain Cristiano Ronaldo. L’attaquant colombien pourrait prochainement rejoindre CR7 en Arabie Saoudite, alors que le club basé à Riyad s’apprête à proposer une première offre à Aston Villa.

Ayant réussi à signer Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG prépare déjà ses prochains plans. En effet, l’Equipe révélait récemment que Paris avait deux pistes au niveau de son secteur offensif pour l’été prochain : Mohamed Salah (Liverpool) et Jhon Duran (Aston Villa). Pour le second, l’opération semble compliquée, étant donné qu’Aston Villa n’est pas du tout vendeur.

Le PSG plombé par Al-Nassr pour Jhon Duran ?

De plus, le PSG va devoir se frotter à la concurrence de l’Arabie Saoudite dans ce dossier Jhon Duran. Et pour cause, Al-Nassr est convaincu par le talent du Colombien, et s’attaque fortement au prodige des Villans. A en croire les dernières révélations du journaliste Ben Jacobs, le club où évolue Cristiano Ronaldo pourrait proposer une première offre pour Jhon Duran, alors que le club anglais en attend au moins 100M€.

Le Colombien intéressé par l’Arabie Saoudite

Journaliste, Rudy Galetti affirme de son côté que le joueur de 21 ans est très intéressé par un départ vers Al-Nassr. Jhon Duran est à l’écoute d’un nouveau projet, et ce malgré la volonté d’Aston Villa de le conserver. Affaire à suivre de près cet été...