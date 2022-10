Foot - Mercato

Mercato : Courtisé par le PSG, il lâche une réponse à Campos

Publié le 10 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Suivi par Luis Campos, en quête d’un renfort dans le secteur offensif du PSG, Marcus Rashford n’a pas l’intention de quitter Manchester United bien que sa situation contractuelle permette au PSG de rêver.

Après le transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais à la dernière intersaison, Christophe Galtier réclamait le recrutement d’un nouvel avant-centre pour combler le vide laissé par l’ex-titi parisien au PSG. Pour ce faire, Luis Campos avait coché le nom de Marcus Rashford dans sa short-list selon L’Équipe et RMC Sport. Mais l’enfant de Manchester United n’a finalement pas quitté le club mancunien.

Rashford ne veut quitter Manchester United

Et alors que le contrat de Marcus Rashford court jusqu’en juin prochain à Manchester United, bien qu’une option pour une année supplémentaire soit incluse dans le deal, le conseiller football du Luis Campos ne semblerait pas avoir oublié le dossier Rashford. Pour autant, l’international anglais affirmait être déterminé en août dernier à Sky Sports à poursuivre à Manchester United.

«Je suis simplement impatient de jouer sous ses ordres et de gagner des matchs»