Mercato : Coup de théâtre à l’ASSE, le vestiaire valide

En décembre dernier, l'ASSE prenait la décision de se séparer de Laurent Batlles. Après quelques jours de recherche, le club stéphanois décidait de miser sur Olivier Dall'Oglio, ancien coach de Montpellier. Un changement validé par Ibrahim Sissoko. Présent en conférence de presse ce jeudi, le joueur a rendu hommage au technicien.

Parti à la CAN en décembre dernier, Ibrahim Sissoko a retrouvé un ASSE transformée, dirigée par un nouveau coach Olivier Dall'Oglio. Le joueur a découvert une nouvelle méthode, qui commence à porter ses fruits puisque la formation reste sur deux victoires consécutives en Ligue 2.

L'arrivée de Dall'Oglio est validée

« Il y a désormais une méthode de travail différente, que je n’ai pas trop pu découvrir avant de partir en sélection. Je vis très bien ces nouveautés » a confié l'attaquant malien ce jeudi en conférence de presse.

Sissoko veut enchaîner