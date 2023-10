Mercato : Coup de maître à l’OM, une recrue débarque

Thomas Bourseau

A l’OM, les départs commencent à se succéder au sein de l’organigramme. Après Marcelino et Javier Ribalta, David Friio serait le prochain sur la liste. De quoi pousser Pablo Longoria à dénicher un nouveau patron pour la section sportive et l’heureux élu semble être Medhi Benatia. Le président de l’OM prêt à exulter.

La réunion entre les associations des supporters et les dirigeants de l’OM du 18 septembre dernier a laissé des traces. L’ex-entraîneur Marcelino claquait la porte du club deux jours plus tard estimant ne pas pouvoir mener à bien son projet dans de telles circonstances, les dirigeants ayant été menacés de déposer leur démission.

Javier Ribalta dit stop, Benatia prêt à reprendre le flambeau

Javier Ribalta a plus récemment quitté ses fonctions de directeur du football et David Friio devrait également quitter le navire phocéen à son tour. L’Équipe et RMC Sport ont tous deux fait part d’une nomination imminente de Medhi Benatia au poste de directeur sportif. L’ancien joueur formé à l’OM serait à deux doigts de débarquer et il ne manquerait plus quelques détails administratifs à régler.

OM : Une fake news est dénoncée pour ce transfert https://t.co/L5sO4MwDcY pic.twitter.com/kNGu6vd2D0 — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Longoria voulait Benatia, arrivée quasi bouclée ?