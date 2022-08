Foot - Mercato

Mercato : Comme Alexis Sanchez, ils ont choisi la Ligue 1

Publié le 22 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Et si la Ligue 1 était le nouvel eldorado du football ? Comme Alexis Sanchez qui a choisi de rebondir en Ligue 1 cet été après avoir connu trois des plus grands championnats européens, d’autres stars du football ont soit décidé de faire leur grand retour en Ligue 1 ou de tout simplement faire leurs premiers pas dans l’élite du football français, en attendant Marcelo ?

Aaron Ramsey

Cela faisait trois ans qu’Aaron Ramsey avait signé librement à la Juventus en provenance d’Arsenal. Néanmoins, force est de constater que l’aventure turinoise du Gallois à la Vieille Dame n’a pas été une réussite. En atteste son départ en prêt aux Glasgow Rangers pendant la deuxième partie de saison dernière. Finalement, Ramsey a quitté la Juve pour… signer en faveur de l’OGC Nice le 2 août dernier. Dès ses premiers pas avec les Aiglons , sous la houlette de Lucien Favre, Aaron Ramsey a trouvé le chemin des filets. Reste à savoir si à terme, ce choix sera payant pour le joueur et le club niçois.

Kasper Schmeichel

Gardien de la sélection danoise avec laquelle il a fait des étincelles lors des dernières compétitions, Kasper Schmeichel a quitté Leicester City cet été, où il s’était bâti une belle réputation. Le fils du légendaire Peter Schmeichel s’est fait son propre nom et c’est ce nom que l’OGC Nice est allé chercher cet été pour garder les cages du club niçois le plus souvent possible inviolées.

Alexandre Lacazette

Cinq saisons sont passées depuis son départ pour Arsenal, mais pour Alexandre Lacazette, toutes les routes mènent à la cité lyonnaise. En effet, l’attaquant formé à l’OL et où il a effectué ses sept premières saisons en tant que professionnel, est revenu là où tout a commencé et ce, via son statut d’agent libre. En l’espace des deux premières rencontres disputées par l’OL, Lacazette a déjà inscrit deux buts. Et il n’est pas le seul à être allé engranger de l’expérience à l’étranger avant de revenir aux sources.

Corentin Tolisso

Comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso s’en était allé à l’été 2017 pour vivre une nouvelle expérience. Au Bayern Munich, Tolisso a tout gagné dont une Ligue des champions en 2020 au Final 8 de Lisbonne face au PSG. Le champion du monde tricolore va indéniablement apporter un plus à l’entrejeu de l’effectif entraîné par Peter Bosz à l’OL. Et une tout autre star, d’un tout autre calibre pourrait déposer ses valises en Ligue 1.

En attendant Marcelo à l’OGC Nice ?