Foot - Ligue 1

Suarez, Ramsey… Ils ont réussi leur grande première en Ligue 1

Publié le 12 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Alors que la Ligue 1 a donc repris ses droits, la première journée du championnat de France a donné l’occasion de voir certaines têtes pour la première fois dans l’Hexagone. Des grands débuts qui ont d’ailleurs été réussis pour beaucoup de ces joueurs. En effet, ils ont été nombreux à briller pour leur première en Ligue 1, en passant par l’OM, Toulouse encore Nice.

Luis Suarez

Et les petits nouveaux ont notamment fait forte impression à l’OM. Pour l’ouverture du championnat de France, le club phocéen avait le droit à une rencontre face à Reims au Vélodrome. Sur la Canebière, le climat été tendu en raison de la préparation houleuse et des critiques à l’encontre d’Igor Tudor. Le Croate a finalement réussi ses grands débuts sur le banc de l’OM et il en est de même pour Luis Suarez. Arrivé cet été de Grenade, le Colombien avait débuté cette rencontre sur le banc de touche. Mais une fois sur le terrain, Suarez a frappé fort et à deux reprises. En effet, pour son premier match en Ligue 1, l’attaquant de l’OM a inscrit un doublé. Quoi de mieux pour faire ses débuts dans un nouveau club.

Mercato - OM : Bielsa, Sampaoli... Les vérités de Sanchez sur les coulisses de son transfert https://t.co/lwdxUkgb6i pic.twitter.com/njHrup7bNS — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

Nuno Tavares

Et lors de cette rencontre entre l’OM et Reims, une autre recrue phocéenne de l’été a réussi à se mettre en avant : Nuno Tavares. Arrivé d’Arsenal où il n’avait pas forcément brillé, le Portugais marchait ainsi dans les traces de William Saliba et Matteo Guendouzi, prêtés l’été dernier par les Gunners sur la Canebière. Et le piston gauche n’aura donc pas tardé avant de briller à l’OM. En effet, dès son premier match officiel, Nuno Tavares a livré une grosse prestation, ponctuée notamment par un joli but.

Folarin Balogun

Toujours lors de match OM-Reims, mais cette fois côté rémois, c’est Folarin Balogun qui a soigné ses débuts en Ligue 1. Arrivé quelques jours plus tôt, lui aussi prêté par Arsenal, le buteur natif de New York a été lancé dans le grand bain à 21 ans. Et Balogun a donc répondu présent en inscrivant son premier but en Ligue 1 face à l’OM lors de ce première journée de Ligue 1. Un but qui en appelle d’autres pour le joueur prêté par Arsenal ? Réponse tout au long de la saison.

Aaron Ramsey

Également passé par Arsenal, Aaron Ramsey vient lui aussi de découvrir la Ligue 1. Libéré de son contrat par la Juventus, le milieu de terrain gallois s’est engagé avec l’OGC Nice, un club où il pourra apporter toute son expérience. Et celle-ci n’aura pas tardé à payer. En effet, alors que les Aiglons étaient opposés à Toulouse, Ramsey a été lancé par Lucien Favre au cours de cette rencontre et le néo-Niçois n’aura mis que quelques minutes pour trouver le chemin des filets et inscrire son premier but.

Thijs Dallinga

Aaron Ramsey avait ains remis l’OGC Nice et Toulouse à égalité (1-1). Du côté du TFC, c’est Thijs Dallinga qui avait ouvert le score. Lui aussi découvre la Ligue 1 lors de cette saison. Le Néerlandais a été recruté durant l’intersaison par le promu en Ligue 1. Dallinga est ainsi arrivé de l’Excelsior aux Pays-Bas, où il avait fait trembler les filets à 32 reprises la saison dernière. En Ligue 1, avec le TFC, il est reparti donc très fort.

Vitinha

Du côté du PSG, c’est Vitinha qui a réussi à se mettre en avant pour ses grands débuts. Arrivé en provenance du FC Porto, le Portugais est venu renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier aux côtés de Marco Verratti. Auteur d’une belle préparation, Vitinha a été titularisé face à Clermont. Ayant joué un peu plus d’une heure, l’ancien du FC Porto aura laissé une belle impression. De bon augure pour la suite de son aventure avec les Champions de France.