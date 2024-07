Mercato : Ces deux joueurs vont quitter le PSG

Amadou Diawara

Recruté au mois de janvier, Gabriel Moscardo est arrivé au PSG cet été. En plus du crack brésilien, le club de la capitale accueille également Matvey Safonov pour la reprise des entrainements de ce lundi. Dans le sens des départs, le PSG compterait se débarrasser à la fois de Carlos Soler et de Nordi Mukiele, très peu utilisés la saison dernière.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, Luis Campos a recruté douze joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Xavi Simons, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. En parallèle, le conseiller football du PSG a également fait le ménage dans l'effectif de Luis Enrique, n'hésitant pas à laisser filer des stars telles que Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos.

PSG : Soler et Mukiele sont sur le départ

Si ce mercato estival devrait être plus calme que le précédent, le PSG se montrera tout de même actif. D'ailleurs, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s'est déjà offert deux joueurs. Recruté au mois de janvier - à l'instar de Lucas Beraldo - Gabriel Moscardo vient d'arriver à Paris pour jouer avec son nouveau club. Resté en prêt au Corinthians pendant six mois, le crack brésilien de 18 ans est présent pour la reprise parisienne, programmée ce lundi ; au même titre que Matvey Safonov, qui est arrivé en provenance de Krasnodar cet été.

Le PSG accueille Safonov et Moscardo

S'ils figurent dans le groupe de Luis Enrique pour la reprise des entrainements du PSG, Carlos Soler et Nordi Mukiele ne devraient plus faire long feu à Paris. En effet, comme indiqué par RMC Sport, les deux hommes devraient changer de club lors de cette fenêtre de transferts, après avoir eu très peu de temps de jeu la saison dernière. Leur départ étant acté au PSG. Reste à savoir où joueront Carlos Soler et Nordi Mukiele lors de l'exercice 2024-2025.