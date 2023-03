Mercato : Catastrophe avec une star, le PSG tient son plan B

Pierrick Levallet

Contre l'OM dimanche dernier, le PSG a subi un nouveau coup dur. Sorti sur civière, Presnel Kimpembe souffre d'une rupture du tendon d'Achille et devrait être éloigné plusieurs mois. Le club de la capitale va donc devoir lui trouver un remplaçant le temps qu'il revienne. Et la direction parisienne aurait déjà activé une piste sur le mercato.

Après Neymar, le PSG a subi un nouveau coup dur dimanche dernier contre l’OM. Alors qu’il venait à peine de faire son retour, Presnel Kimpembe a de nouveau rejoint l’infirmerie. En pleine course, le défenseur central s’est écroulé. Il n’a pas pu poursuivre la rencontre et est sorti sur civière. Et le verdict est sans appel.

Coup dur pour Kimpembe

Presnel Kimpembe devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Le champion du monde 2018 souffre d’une rupture du tendon d’Achille droit. Son retour est attendu pour l’automne prochain. Le PSG va donc devoir trouver quelqu’un pour le remplacer. Et le club de la capitale aurait déjà activé une piste sur le mercato.

Le PSG a trouvé son remplaçant