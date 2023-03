L’OM réalise un énorme coup au mercato, son avenir est déjà tracé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival, Chancel Mbemba s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Claude Le Roy, l’entraîneur qui l’a repéré au MK Etanchéité, est impressionné par son évolution, même s’il pense que le défenseur congolais aura du mal à « aller plus haut ».

L’OM a fait fort l’été dernier. Après avoir tenté de faire revenir William Saliba, Pablo Longoria s’est penché sur le dossier Chancel Mbemba. Libre de tout contrat, l’ancien défenseur de Porto a opté pour l’OM, un choix qui a très vite porté ses fruits. Titulaire indiscutable dans le onze d’Igor Tudor, l’international congolais est peut-être le meilleur joueur marseillais cette saison. Omniprésent en défense, décisif en attaque : Mbemba présente toutes les qualités requises pour un joueur du style Tudor.

Mbemba a manqué contre le PSG

Malheureusement pour l’OM, Chancel Mbemba était suspendu dimanche dernier pour le Classique contre le PSG. « Comme Samuel Gigot, Chancel a énormément manqué contre Paris. Il aurait pu apporter son intelligence de jeu, sa qualité technique et sa capacité à perdre très peu de ballons alors que l’OM a fait preuve, ce soir-là, d’un déchet technique inhabituel », admet Claude Le Roy, l’entraîneur qui l’a repéré au MK Etanchéité, pour La Provence .

«Il lui sera difficile d’aller plus haut»