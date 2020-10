Foot - Mercato - Atlético de Madrid

Mercato : Ça se confirme pour Kondogbia !

Publié le 31 octobre 2020 à 15h40 par H.G.

Alors que nous vous annoncions ce vendredi que l’Atlético de Madrid allait bientôt accélérer sur la piste menant à Geoffrey Kondogbia, la tendance se confirme dans ce dossier.