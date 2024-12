Mercato : Ça recommence, nouveau cas à la Mbappé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le PSG, Marie-Antoinette Katoto, grande star de la section féminine du club de la capitale, aurait annoncé son départ à l'issue de la saison. Une situation qui n'est évidemment pas sans rappeler celle d'un certain Kylian Mbappé. D'autant plus que l'attaquant des Bleues avait une première fois prolongé son bail en 2022. Comme le nouveau joueur du Real Madrid.

« Ma décision est déjà prise et elle ne changera pas ». La sortie est signée Marie-Antoinette Katoto. L'attaquante du PSG évoquait alors son avenir et jetait clairement un gros froid compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. « On verra bien », ajoutait-elle auprès de l'AFP lorsqu'elle était interrogée sur un éventuel départ du PSG. Ce serait d'ailleurs la tendance forte pour le moment.

La crise va bientôt éclater au PSG ? https://t.co/2ROzutT1Ce pic.twitter.com/nEkgm1K38U — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Katoto vers un départ libre ?

En effet, selon les informations de RMC Sport, Marie-Antoinette Katoto aurait annoncé à sa direction qu'elle ne prolongerait pas son contrat. Autrement dit, elle quittera bien le PSG à l'issue de la saison. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Kylian Mbappé la saison dernière. A plus d'un titre.

Une situation comparable à celle de Mbappé

Et pour cause, le PSG avait décidé en 2022 de faire de Marie-Antoinette Katoto la leader de son projet en lui offrant un énorme salaire pour la convaincre de prolonger. Un schéma similaire à celui réalisé par le PSG avec Kylian Mbappé, qui avait lui aussi prolongé en 2022 avec la promesse d'être au centre du projet. Et dans les deux cas, cela devrait se terminer par un départ libre.