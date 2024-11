Mercato : «Ca coûte cher», il réclame une folie au PSG

Alexis Brunet

Cela fait quelques matches que le PSG fait face à une inefficacité offensive, particulièrement bien illustrée par la défaite face à l’Atlético de Madrid (1-2). Il faut dire que le club de la capitale évolue depuis le début de saison sans véritable numéro neuf à la pointe de son attaque. Selon Guillaume Hoarau, les dirigeants parisiens devraient mettre le paquet sur un véritable buteur, mais cela a un coût.

Ce samedi, le PSG affronte Angers et, pour l’occasion, les Parisiens seront encore privés de Gonçalo Ramos. Le Portugais s’est blessé dès le début de saison face au Havre et il devrait faire son retour à la compétition après la prochaine trêve internationale. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui va peut-être permettre au coach parisien de trouver la solution aux gros problèmes offensifs de son équipe.

Le PSG manque cruellement d’efficacité offensive

Avec l’absence de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a décidé de faire jouer son PSG avec un faux numéro neuf à la pointe de son attaque. Cela s’est révélé être un échec et on a pu le constater une nouvelle fois lors de la rencontre face à l’Atlético de Madrid. Marco Asensio avait été choisi pour être à la finition, mais l’Espagnol n’a pas du tout pesé sur la rencontre. Le club de la capitale n’a d’ailleurs pas réussi à s’imposer (défaite 1-2), et il est maintenant en très mauvaise position pour se qualifier pour la phase à élimination directe en Ligue des champions.

Le PSG devrait recruter un vrai buteur selon Hoarau

L’apport d’un véritable buteur est donc attendu très fortement côté PSG. C’est d’ailleurs le choix de l’ancien attaquant du club de la capitale, Guillaume Hoarau, qui s’est exprimé pour L’Équipe. Ce dernier reconnaît toutefois que pour un tel transfert, les dirigeants parisiens devront mettre le prix. « Aujourd’hui, tu n’as plus ce “Monsieur But”. (Ousmane) Dembélé ou (Bradley) Barcola, quand ils arrivent dans la surface, n’ont pas le réflexe du 9, c’est un instinct que tu construis. Et on ne va pas demander à des joueurs à 5 buts par an d’en mettre le triple, ils doivent grandir. Alors le pied tremble, le cadre s’échappe. C’est pour ça qu’un finisseur coûte cher. »