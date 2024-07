Mercato : C’est confirmé, il est en mission pour le PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des buteurs les plus efficaces sur la scène européenne depuis quelques saisons, Victor Osimhen pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est en tout cas le nouveau gros dossier du mercato à en croire les médias italiens, avec toutefois un obstacle très important : la clause de départ du joueur, actuellement fixée à 130M€.

Victor Osimhen et le PSG, c’est une longue histoire. Nous vous avons révélé sur le10sport.com comment Luis Campos a tenté l’été dernier de recruter le Nigérian, qu’il a côtoyé par le passé au LOSC. A l’époque ça s’était soldé par un cuisant échec, puisque le Napoli a réclamé des sommes folles pour son transfert.

Le retour de la piste Osimhen au PSG

Un an après, le PSG aurait décidé d’ouvrir à nouveau les discussions autour d’Osimhen, qui possède cette fois un bon de sortie. C’est toutefois assez cher, puisque si le Napoli est désormais ouvert à un départ, ça sera seulement pour 130M€, ce qui serait le record de la plus grosse vente pour un joueur de Serie A loin devant Romelu Lukaku et Paul Pogba.

Son agent travaille, mais...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, tout serait entre les mains de Roberto Calenda, agent de Victor Osimhen. Le Napoli lui aurait donné carte blanche pour trouver un terrain d’entente avec le PSG, mais également l’Arabie Saoudite, aussi intéressée par l’attaquant de 25 ans. Il aurait récemment rencontré le club parisien, mais pour le moment on ne peut pas dire que ça ait été un grand succès.