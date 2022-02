Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a trouvé un accord colossal à 70M€ grâce à Neymar !

Publié le 8 février 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Lors des négociations pour le transfert de Neymar, le FC Barcelone et Santos ont conclu un pacte pour Gabriel Barbosa. Toutefois, l'écurie brésilienne n'a pas rempli sa part du marché, puisque Gabigol a finalement signé à l'Inter. Pour se rattraper, Santos offre Kaiky et Angelo au Barça pour 70M€ au total. Interrogé sur le sujet, Andrés Rueda, le président du Peixe, a lâché toutes ses vérités sur cette double opération.

A l'été 2013, le FC Barcelone et Santos ont trouvé un accord final pour le transfert de Neymar. Lors des négociations, les deux clubs se sont également entendus pour Gabriel Barbosa. En effet, Santos avait accepté d'offrir une option prioritaire au Barça pour Gabigol. Toutefois, l'écurie brésilienne a finalement laissé filer son ancien buteur vers l'Inter. Alors qu'il aurait une dette supérieure à 3M€ envers le FC Barcelone, Santos a onclu un nouveau pacte avec le club emmené par Xavi pour enterrer la hache de guerre. En effet, d'après Sport.es , le Barça a désormais une option prioritaire pour Kaiky et Angelo et un prix exclusif à hauteur de 35M€ serait fixé pour chacun de ces joueurs. Lors d'un entretien accordé au média espagnol, Andrés Rueda a confirmé qu'un nouvel accord avait été trouvé avec le FC Barcelone pour les deux meilleurs joueurs de son effectif, à savoir Kaiky (défenseur central de 18 ans) et Angelo (attaquant de 17 ans).

«Il y a une préférence pour Barcelone et un prix d'achat fixe»