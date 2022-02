Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce tonitruante sur cette opération à 70M€ de Xavi !

Publié le 8 février 2022 à 20h00 par A.D.

Alors qu'il n'a pas respecté son engagement pour Gabriel Barbosa lors des négociations pour Neymar, Santos a une dette envers le FC Barcelone. Pour la réparer, le club brésilien aurait conclu un nouveau pacte avec le Barça, mais cette fois pour Kaiky et Angelo, comme l'a confirmé le président du club Andrés Rueda.

Lors de l'été 2013, le FC Barcelone et Santos sont tombés d'accord pour le transfert de Neymar. Durant les négociations, les deux clubs ont conclu un pacte concernant Gabriel Barbosa. Un pacte que Santos n'a pas respecté, puisque Gabigol a finalement migré vers l'Inter Milan en 2016, plutôt qu'à Barcelone. Alors qu'elle avait une dette envers le Barça, l'écurie brésilienne aurait trouvé un nouvel accord avec le club emmené par Xavi pour arranger les choses. Selon les informations de Sport.es , le FC Barcelone disposerait désormais d'une option préférentielle pour Kaiky Fernandes (18 ans) et Angelo, et d'un prix exclusif de 35M€ par joueur. Une indiscrétion confirmée par le président de Santos, Andrés Rueda.

«Avant, Barcelone avait une option pour Gabigol, maintenant ils ont une option pour Angelo et Kaiky»