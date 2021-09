Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien du Barça ouvre la porte à Laporta !

Publié le 29 septembre 2021 à 20h00 par La rédaction

Avec seulement Jordi Alba de disponible, le FC Barcelone envisage de se renforcer au poste de latéral gauche. Et la solution pourrait se nommer Alex Grimaldo, ancien du club catalan.

Le poste de latéral gauche n’est pas vraiment fourni du côté du FC Barcelone. Si Jordi Alba est l'option numéro 1, Alex Baldé, qui manque encore un peu d'expérience, peut dépanner, tout comme Sergino Dest, habituel arrière droit. Et le Barça pourrait être amené à se renforcer pour apporter de la concurrence au latéral gauche espagnol. Une piste mènerait au joueur du Benfica, Alex Grimaldo. Celui qui a été formé au FC Barcelone s’est exprimé sur ces rumeurs d'un potentiel retour.

« Il est clair que Barcelone fait toujours partie des meilleurs et je ne dirais jamais non »