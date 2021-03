Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite brésilienne dans le viseur de Laporta ?

Publié le 29 mars 2021 à 16h00 par D.M.

A la recherche de renforts défensifs, le FC Barcelone surveillerait de près la situation de Natan, sous contrat avec Flamengo.

La défense centrale a été l’un des nombreux casse-têtes de Ronald Koeman notamment lors de la fin de l'année 2020. Blessés en début de saison, Gérard Piqué et Samuel Umtiti n’ont pas retrouvé, depuis, leur meilleur niveau, tandis que Clément Lenglet réalise, lui aussi, une saison décevante. Ronald Koeman a dû chercher des solutions et n’a pas hésité à offrir du temps de jeu à de jeunes joueurs comme Ronald Araujo ou Oscar Mingueza. Afin de ne plus se faire surprendre, l’entraîneur du FC Barcelone voudrait recruter lors du prochain mercato estival, Eric Garcia, sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester City.

Le Barça attentif à la situation d'un jeune défenseur brésilien