Mercato - Barcelone : Une opération colossale tombe à l’eau pour Griezmann !

Publié le 28 mai 2021 à 20h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone songerait à se séparer d’Antoine Griezmann, la presse espagnole indiquait il y a quelques jours que Joan Laporta pourrait se servir de l’international français pour mettre la main sur Joao Felix. Cependant, le Portugais est bien parti pour rester à l’Atlético.

Depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2019, Antoine Griezmann peine à faire l’unanimité. Pourtant, le Français s’est davantage illustré durant sa deuxième saison chez les Blaugrana, avec 20 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées, mais le retour de Joan Laporta pourrait lui être fatal. Le président catalan souhaite en effet apporter de grands changements au sein du club et serait disposé à se séparer de nombreux joueurs afin de renflouer les caisses. Antoine Griezmann pourrait alors être concerné, d’autant que l’Atlético de Madrid n’a pas caché son intérêt pour le champion du monde tricolore. « C'est un joueur magnifique et j'espère que nous pourrons le faire revenir, mais je ne pense pas que le Barça veuille le laisser partir. N'importe quelle équipe serait ravie de l’avoir », confiait il y a quelques jours le président du club Enrique Cerezo. De quoi donner des idées à Joan Laporta…

« J'ai un contrat et je suis heureux à l’Atlético »

D’après les informations d’ OK Diario et de Lluís Canut, journaliste à TV3 , Joan Laporta aimerait profiter de l’intérêt de l’Atlético de Madrid pour son ancien joueur afin de récupérer Joao Felix dans l’opération. Comme Griezmann, la pépite portugaise a réalisé une saison compliquée dans la capitale espagnole, de quoi faire espérer le président du FC Barcelone. Cependant, Joao Felix n’a pas l’intention de rejoindre la Catalogne ou une autre destination durant l’été comme il l’a expliqué ce vendredi, en conférence de presse : « Je suis toujours un joueur de l'Atlético, j'ai un contrat et je suis heureux là-bas. Maintenant, je suis concentré sur l'équipe nationale, parce que nous avons une compétition importante à gagner, et je dis clairement que nous sommes candidats . »

« C’est une invention totale de la presse »