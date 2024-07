Mercato - Barcelone : Une légende annonce son retour !

Thomas Bourseau

Au FC Barcelone, Andrés Iniesta s’est hissé au statut de légende où il a effectué seize saisons en équipe première avant de se rendre au pays du soleil levant en 2018. A 40 ans, le milieu de terrain du Barça évolue à présent aux Émirats Arabes Unis et a évoqué un potentiel retour au FC Barcelone à l’avenir.

Le FC Barcelone est en pleine reconstruction. Joan Laporta avait nommé Xavi Hernandez entraîneur du Barça seulement quelques mois après avoir remporté les élections présidentielles à l’aube du printemps 2021. Cet été, le patron du club culé a remercié Xavi afin de nommer Hans-Dieter Flick à sa place. Une nomination qui laisse un goût amer à Andrés Iniesta.

Iniesta souhaite le meilleur à Flick, mais regrette déjà Xavi

Légendaire numéro 8 du FC Barcelone, Andrés Iniesta s’est confié ces dernières heures dans des propos rapportés par SPORT sur le changement d’entraîneur opéré par le pensionnaire de Liga et notamment au sujet du départ de son ami et ancien compère au milieu de terrain : Xavi Hernandez. « J'aurais aimé qu'il continue, à cause de ce qu'il représente pour moi ». Pour ce qui est d’Hans-Dieter Flick, Iniesta lui a souhaité le meilleur. « J'espère qu'avec lui, le Barça pourra à nouveau remporter le plus grand nombre de titres possible et qu'il y aura une stabilité pour longtemps ».

Andrés Iniesta bientôt de retour au Barça ?

En outre, Andrés Iniesta qui a fêté son 40ème anniversaire en mai dernier, a affirmé qu’il aimerait retrouver le FC Barcelone. « J'aimerais revenir au Barça à un moment donné, mais je ne sais pas encore quand ni comment, c'est quelque chose que personne ne sait. Personne ne le sait. Nous verrons comment les choses se passent ». a confié le milieu de terrain de l’Emirates Club aux Émirats Arabes Unis. Après Xavi Hernandez qui a pris la décision de revenir au FC Barcelone en tant qu’entraîneur en novembre 2021 et Eric Abidal qui est devenu le secrétaire général du club à la fin des années 2010, Andrés Iniesta pourrait-il à son tour faire son grand retour dans le club de son cœur ? Réponse dans les prochains mois…