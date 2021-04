Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une destination improbable pour Samuel Umtiti ?

Publié le 18 avril 2021 à 23h30 par D.M.

Arrivé en Catalogne en 2016, Samuel Umtiti devrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison et pourrait rejoindre la Russie. En effet, le défenseur français serait dans le viseur du Zénith Saint-Pétersbourg.

Recruté par le FC Barcelone en 2016, Samuel Umtiti s’est longtemps installé comme un titulaire indiscutable en défense centrale. Mais depuis la Coupe du monde 2018, le joueur français peine à retrouver son meilleur niveau. Touché par de nombreux pépins physiques, Umtiti a perdu sa place dans le onze titulaire de Ronald Koeman et ne serait plus en odeur de sainteté au FC Barcelone. Désormais, l’international français bénéficierait d’un bon de sortie et un club serait prêt à l’accueillir lors du prochain mercato estival.

Umtiti prêt à prendre la direction de la Russie ?