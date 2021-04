Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann, Dembélé... Le Barça joue son va-tout pour Neymar!

Publié le 18 avril 2021 à 20h30 par Dan Marciano

A en croire la presse italienne, le FC Barcelone espère toujours recruter Neymar à la fin de la saison. Afin de convaincre les dirigeants du PSG, le club catalan envisagerait d'inclure dans l'opération Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

Le FC Barcelone ne peut se passer de Lionel Messi. Présent en Catalogne depuis 2000, l’attaquant argentin a inscrit un doublé ce samedi en finale de Coupe du Roi et a permis à son club de remporter un nouveau trophée. Une prestation majuscule observée, depuis les tribunes, par Joan Laporta. Elu président du FC Barcelone, le dirigeant s’est fixé une grande priorité : prolonger le contrat de Lionel Messi. Liée à la formation catalane jusqu'en juin prochain, la Pulga n’a toujours pas pris de décision, mais envisagerait sérieusement de rester au sein de la formation blaugrana selon les informations de Calciomercato.it . Interrogé sur l’avenir de Lionel Messi, Joan Laporta espère, en tout cas, que sa star poursuivra sa carrière sous les ordres de Ronald Koeman. « Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous. C'est notre vœu le plus cher. Aujourd'hui, Leo a fait une démonstration, avec une équipe qui a joué à un niveau très élevé » a-t-il confié après la rencontre face à l’Athletic Bilbao.

Le FC Barcelone n'a pas refermé le dossier Neymar

Selon la presse espagnole, le président du club catalan n’aurait toujours pas transmis d’offre à Lionel Messi, mais envisagerait de passer la vitesse supérieure dans ce dossier. Joan Laporta ferait tout son possible pour essayer de le conserver et empêcher, par la même occasion, un départ au PSG. Et pour le convaincre, le dirigeant du FC Barcelone voudrait rapatrier un joueur qu’il a côtoyé en Catalogne. Comme annoncé par Calciomercato.it, le club catalan espère toujours recruter Neymar. Un dossier « complexe, mais pas impossible » selon le portail italien. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le joueur brésilien est tout proche d’un accord avec son club pour prolonger son bail, mais à en croire la presse transalpine, le FC Barcelone n’aurait pas dit son dernier mot et envisagerait de proposer un échange à Leonardo.

Neymar échangé contre Dembélé et Griezmann ?