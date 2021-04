Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier rendez-vous au sommet pour l’avenir de Messi ? La réponse !

Publié le 30 avril 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que la presse catalane a annoncé dernièrement que le père de Lionel Messi et Joan Laporta se seraient vus afin d’aborder l’avenir de l’international argentin, tout cela ne serait pas avéré.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi est dans le flou pour son avenir. En effet, deux options s’offrent actuellement à lui : prolonger son bail au sein de son club de toujours comme le voudrait Joan Laporta, ou plutôt aller relever un ultime challenge dans un autre club, et ce tandis que le PSG est annoncé avec insistance sur ses traces dans l’optique de l’accueillir librement. Quoi qu’il en soit, pour l’heure, le Barça n’aurait clairement pas abdiqué dans le dossier et entendrait vivement parvenir à convaincre Lionel Messi de signer un nouveau contrat afin qu’il termine sa carrière là où il l’a commencée. Mais cette forte volonté du FC Barcelone n’aurait pas encore débouché sur des actions concrètes de la part de l’écurie barcelonaise.

Joan Laporta n’a pas encore rencontré le père de Lionel Messi pour aborder sa prolongation