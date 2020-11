Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel échec en prévision pour Koeman ?

Publié le 6 novembre 2020 à 7h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait coché le nom de Nicolo Barella, tout comme de nombreux clubs de Premier League. Mais le milieu de terrain de l’Inter ne voudrait pas entendre parler de départ.

Agé de 23 ans, Nicolo Barella est l’un des hommes forts d’Antonio Conte à l’Inter. Un talent qui fait saliver de nombreux clubs européens. FC Inter News indique que le milieu de terrain serait apprécié par les dirigeants du FC Barcelone et de l’Atlético. Le joueur aurait également tapé dans l’œil de plusieurs formations de Premier League à l’instar de Manchester United, d’Arsenal ou encore de Liverpool. Sous contrat jusqu’en 2024, Nicolo Barella ne manquerait pas de prétendants, mais n’envisagerait pas de quitter l’Inter.

Barella bien parti pour prolonger son contrat avec l'Inter