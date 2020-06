Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échange Pjanic-Arthur ? La réponse de la Juventus !

Publié le 22 juin 2020 à 22h30 par Th.B.

Miralem Pjanic ne serait plus intouchable à la Juventus qui se montrerait ouverte à un échange avec le FC Barcelone dans lequel Arthur Melo ferait partie intégrante. Directeur sportif du club bianconeri, Fabio Paratici a mis les choses au clair dans ce dossier.

Et si le FC Barcelone et la Juventus parvenaient à s’entendre pour effectuer une grosse opération sur le marché cet été ? Les dirigeants blaugrana et leurs homologues bianconeri cultiveraient le désir de mener à bien un échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Le10sport.com vous révélait en avril dernier que le PSG, par l’intermédiaire de Leonardo, avait discuté avec l’agent de Pjanic. Le PSG semble s’être concentré sur d’autres pistes depuis. De quoi laisser un boulevard au FC Barcelone. Et les négociations ont déjà eu lieu d’après le directeur sportif de la Juventus.

« Nous avons souvent parlé avec Barcelone »