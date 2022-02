Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta s'active déjà pour boucler un départ !

Publié le 13 février 2022 à 17h00 par D.M.

Prêté à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison, le jeune gardien Inaki Pena pourrait rester en Turquie l'année prochaine.

Loin derrière Marc-André Ter Stegen et Neto dans la hiérarchie des gardiens, Inaki Pena a décidé de quitter son club formateur lors du dernier mercato hivernal. Agé de 22 ans, le portier a été prêté à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison. « Je me suis habitué à cet endroit en peu de temps. J'étais ravi de faire partie de ce grand club et de porter ce blason. J'étais satisfait de mon premier match. Je voulais jouer dans une équipe d'élite. Normalement, je dois repartir le 30 juin. Bien sûr, il peut y avoir une chance de jouer ici ou à Barcelone. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. C'est un club que j'aime beaucoup. J'aime vraiment jouer ici. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour le club. Je pense que Galatasaray est une option pour moi à l'avenir. Si je reviens à Barcelone, j'y serai heureux aussi » a confié Inaki Pena à GS TV.

« Barcelone a hâte de prêter Peña à Galatasaray pour une saison de plus »