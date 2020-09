Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est relancé dans le feuilleton Luis Suarez !

Publié le 16 septembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Alors que la Juventus semblait jusqu’ici être la prochaine destination de Luis Suarez, la procédure du passeport aurait fait capoter cette opération. Décidé à aller voir ailleurs, l’attaquant du FC Barcelone scruterait d’autres pistes à l’instar du PSG notamment.

Afin de redonner de l’élan à la locomotive du FC Barcelone, le président Josep Maria Bartomeu a nommé Ronald Koeman, ancien du club et légende de Wembley de 1992 en Ligue des champions, au poste d’entraîneur. Le technicien néerlandais jusqu’ici en poste avec la sélection des Pays-Bas a tout de suite été clair en pointant du doigt la vieillesse de l’effectif. Les joueurs tels qu’Ivan Rakitic, entre temps parti au FC Séville, Arturo Vidal sur le départ pour l’Inter et Luis Suarez également proche d’un transfert étaient clairement visés par Koeman. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone aimerait d’ailleurs recruter en partie néerlandais, en attestent les pistes Memphis Depay et Georginio Wijnaldum notamment. En ce qui concerne Luis Suarez, le départ se précise. Le 24 août dernier, la RAC1 révélait qu’au cours d’un entretien avec l’Uruguayen, Koeman lui aurait fait savoir qu’il n’entrait pas dans ses plans. Une procédure de rupture de contrat était alors prévue alors que lui-même révélait quelques jours avant que personne ne lui avait fait savoir qu’il devait partir. Mais qu’en est-il désormais ?

Luis Suarez ne voudrait plus revenir en arrière contrairement à Koeman !

Au FC Barcelone, on songerait à conserver Luis Suarez. C’est du moins la volonté de Miralem Pjanic. Lors de sa conférence de presse de présentation, la nouvelle recrue du Barça a fait savoir que si l’attaquant restait, tout irait bien. De son côté, Ronald Koeman aurait revu sa position. Écarté du groupe pour le premier match amical face à Nastic et idem pour les prochaines rencontres, Suarez pourrait finalement être réintégré. C’est du moins l’information que Gianluca Di Marzio a communiqué. Le journaliste de Sky Sport a confié que la procédure d’obtention de son passeport italien allait prendre trop de temps et que son départ pour la Juventus ne devrait pas se faire. Le club bianconeri se tournerait vers Edin Dzeko et Olivier Giroud. Luis Suarez ne compterait plus faire machine arrière et conservait sa volonté de quitter le FC Barcelone, n’ayant pas apprécié son traitement ces dernières semaines. D’ailleurs, La Cuatro annonce ce mercredi qu’ El Pistolero aurait fait savoir à son grand ami Lionel Messi qu’il avait la ferme intention de partir d’ici la fin du mercato. Mais pour aller où ?

Le PSG, l’Atletico, un retour à l’Ajax ?