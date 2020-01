Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sprint final dans ce dossier à 25M€ !

Publié le 4 janvier 2020 à 10h30 par A.C.

Les dirigeants du Milan AC souhaitent trouver au plus vite un accord avec leurs homologues du FC Barcelone pour Jean-Clair Todibo.

Arrivé l'hiver dernier, Jean-Clair Todibo devrait vraisemblablement quitter le FC Barcelone au cours des prochaines semaines. Selon nos informations, l'OGC Nice songerait au défenseur tricolore, mais ce dernier devrait plutôt prendre la direction du Milan AC. Ces derniers jours, les négociations entre les Rossoneri et le Barça se sont intensifiées et un accord pourrait être trouvé au cours de ce mercato hivernal.

Todibo et le Milan AC, une question d'heures ?